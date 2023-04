Isola dei famosi | voce bomba su Cristina Scuccia | “lo farà in diretta!”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 25 aprile 2023) Continua a circolare in rete l’indiscrezione che vede protagonista. Come riportano numerosi siti l’ex suora sarebbe omosessuale e avrebbe una fidanzata a Madrid. Ma non è tutto la concorrente inoltre a breve potrebbe prestarsi a fare coming out in una diretta del reality show, sorprendendo i fan. La notizia non è ufficiale e L'articolo proviene da KontroKultura.