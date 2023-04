Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria contro Nathaly Caldonazzo | ' Sono io l' opinionista | fattene una ragione' Cosa è successo

(Di martedì 25 aprile 2023)già in atto le prime tensioni tra i naufraghi dell'dei2023 . La nuova edizione è appena iniziata e la naufraganon resta in silenzio. Durante la diretta della ...

Sono già in atto le prime tensioni tra i naufraghi dell'Famosi 2023 . La nuova edizione è appena iniziata e la naufraga Nathaly Caldonazzo non resta in silenzio. Durante la diretta della seconta puntata di questa edizione si è ritrovata al centro ...Mi sono sempre mangiato tutti i soldi guadagnati - racconta - Ebbi un momento difficile all'famosi, volevo vivere un'avventura sperduto nell'isolotto a pescare, la mia passione, anche se ...Il ballo e la musica saranno, quindi, al centrofesteggiamenti. Ma con lo sguardo di tutti rivolto all'e nel segno della lingua sarda quale espressione basilare e imprescindibile dell'...

Enrico Papi è un conduttore sopra le righe e Ilary Blasi di certo non è una conduttrice "istituzionale". Le uscite di Papi non sembrano essere apprezzate dal pubblico ...Le voci su una presunta lite all'Isola dei Famosi tra Ilary Blasi ed Enrico Papi hanno iniziato a farsi strada.