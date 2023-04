Isola dei famosi | sfuriata di Alvin a Ilary | ' Io spiego e ti togli le scarpe'

(Di martedì 25 aprile 2023) Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l'Italia e l'Honduras, - riporta Leggo - sono partiti i ' dispetti ' cheama fare ad. Dopo la prova di Mazzoli e Noise . Noise si è ...

famosi, Ilary Blasi e Alvin sono già ai ferri corti L'famosi è appena iniziata ma già le polemiche sono infinite, soprattutto tra la conduttrice e l'inviato in Honduras . Ilary ...TI POTREBBE INTERESSARE:FAMOSI: LUXURIA A GAMBA TESA CONTRO NATHALY CALDONAZZO: COSA È SUCCESSO Il perché delle tensioni I dispetti di Ilary sono iniziati quando, complice il ritardo di ...... Giovanni Aragona, ed è stata avviata un'indagine da partecarabinieri. TI POTREBBE INTERESSARE:...delle telecamere di sorveglianz a hanno rivelato che l'ambulanza ha percorso le strade dell'd'...

Isola dei Famosi, le pagelle: Paone cecchino (voto 4), Mazzoli e Noise innamorati (voto 9) Corriere della Sera

“Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano ...Enrico Papi nei panni di opinionista si è subito mostrato a suo agio, forse anche troppo. In queste ore sta circolando la voce del presunto litigio tra la conduttrice, Ilary Blasi, e l'opinionista ...