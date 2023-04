Isola dei Famosi | scoppia la lite tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo | “Vattene pescivendola | ignorante” | “È arrivato lo scienziato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) Inizia ad entrare nel vivo L’dei. La nuova edizione dello storico reality ha fatto il suo debutto lunedì 17 aprile su Canale 5 e in questa prima settimana i naufraghi hanno iniziato ad ambientarsi sull’, intraprendendo le prime amicizie ma anche i primi scontri. Così, ecco che traCaldonazo e Alessandrosono volati già i primi stracci. Tutto è successo quando il giornalista ha consigliato ai compagni di stare lontani dalle rocce per evitare i serpenti, uno dei quali aveva terrorizzato Corinne Clery: subitoha espresso le sue perplessità su questa teoria e apriti cielo. “Io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose....