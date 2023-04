Isola dei Famosi | Marco Predolin è il primo eliminato Al televoto  Nathaly | Alessandro Cecchi Paone-Simone Antolini e Fiore Argento | il meglio della seconda puntata

Leggi su informazionenazionale

(Di martedì 25 aprile 2023) Un momento del daytime settimanaleDopo il grande successo di visite, per lo speciale dedicato alla prima, su Informazione Nazionale si procede con laserata. Come sempre anche questa sera, sono tantissime le sorprese dedicate ai nostri naufraghi, guidati dalla Palapa da Alvin. Ilary Blasi apre la serata dallo studio di Milano, con i naufraghi radunati in una nuova spiaggia, “La tana dei serpenti”, si inizia poi con le prove. Piccola parentesi obbligatoria, il punto sulla lite trae Nathaly Caldonazzo. In particolare il divulgatore scientifico ha attaccato la Caldonazzo sulla spiaggia di notte, chiamandola “pescivendola”. Tutto era partito da un boa che aveva terrorizzato Corinne Clery, che ha la fobia dei serpenti. “Ha un serio problema con le donne, ...