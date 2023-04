Isola dei Famosi | lite Fiore Argento Corinne Clery | ' Ho sofferto di anoressia Mi ha fatto saltare i nervi e ho pianto'

Primi problemi a L'Famosi 2023 . Durante la seconda puntata del reality, non sono mancati colpi di scena: oltre alla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo si è verificata un'altra accesa ......più autentica e genuina dell', ma anche per chi desidera vivere un'esperienza solitaria e selvaggia ai confini del mondo . Hellissandur è il punto di partenza perfetto per visitare alcuni...Gli animi si accendono, aFamosi , con una Ilary Blasi in grandissima forma. La conduttrice romana è tornata in tv dopo un periodo difficilissimo, seguito alla separazione da Francesco Totti , ma non ha perso la ...

Secondo alcuni rumors, tra Enrico Papi e Ilary Blasi non corre buon sangue e anche nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi non sono mancati momenti insoliti tra i due. Vediamo cos'è successo.L’Isola dei Famosi è tornata con un nuovo opinionista: perché Enrico Papi ha sostituito Nicola Savino. “Esattamente un anno che non ci vediamo. Vi avevo lasciato con un claim… Leggi ...