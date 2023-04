Isola dei Famosi | l’indiscrezione bomba | “Frizioni tra Ilary Blasi e Enrico Papi”

Primi problemi a L'Famosi 2023 . Durante la seconda puntata del reality, non sono mancati colpi di scena: oltre alla lite tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo si è verificata un'altra accesa ......più autentica e genuina dell', ma anche per chi desidera vivere un'esperienza solitaria e selvaggia ai confini del mondo . Hellissandur è il punto di partenza perfetto per visitare alcuni...Gli animi si accendono, aFamosi , con una Ilary Blasi in grandissima forma. La conduttrice romana è tornata in tv dopo un periodo difficilissimo, seguito alla separazione da Francesco Totti , ma non ha perso la ...

Nel momeneto della proclamazione del primo eliminato dell’isola dei Famosi, Papi ha sfilato di mano la busta alla Blasi che si lascia sfuggire un “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste ...Appena ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ma la prossima settimana assisteremo al primo cambio di programmazione. Il reality condotto da Ilary Blasi, dunque, non ...