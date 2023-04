Isola dei Famosi | Helena Prestes scoppia in lacrime | “Mio padre picchiava mia mamma | ho vissuto fame e povertà”

(Di martedì 25 aprile 2023) Momenti di grande commozione durante la seconda puntata dell’deinon ha infatti trattenuto ledopo aver visto il videomessaggio che le ha inviato lae così, mentre era nella postazione delle nomination, si è lasciata andare ai ricordi e ha parlato del suo difficile passato. “Io ho un carattere un po’ forte, da piccola ho dovuto sopravvivere – ha rivelato la modella -. A 14 anni sono uscita di casa e da lì ho continuato da sola. Dovevamo sempre correre, abbiamopiù che lala. Mi ha fatto stare molto male soprattutto la mancanza di amore, di coccole, io faccio finta che questa cosa non mi faccia male, ma non è così”. E ancora: “Mio...

La situazione nell'hotspot Sull'è, ancora una volta, emergenza nel centro di prima ... il capo del Viminale raggiungerà l'aeroporto militare di Trapani - Birgi da dove, con un velivolovigili ...... tornerà a dire la sua nel reality Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L'Famosi, in onda su TeleCinco. Oltre a commentare le dinamiche del programma nelle vesti di opinionista. E ...Ilary e le battute fatte a L'Famosi. Ilary Blasi ha svelato che con il nuovo fidanzato parla in inglese e poi ha spiegato le shade lanciate durante la prima puntata de L'Famosi : '...

Isola dei Famosi, le pagelle: Paone cecchino (voto 4), Mazzoli e Noise innamorati (voto 9) Corriere della Sera

ROMA - Dopo il successo del debutto e con la seconda puntata andata in archivio da poche ore fa discutere l'attacco lanciato all'Isola dei Famosi da Massimo Ceccherini, che si è scagliato contro il pr ...Sono già in atto le prime tensioni tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023. La nuova edizione è appena iniziata e la naufraga Nathaly Caldonazzo non resta in ...