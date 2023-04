Isola dei Famosi 2023 replica seconda puntata 24 aprile in streaming e su Mediaset Extra

(Di martedì 25 aprile 2023)dei24dell’dei. Cosa è successo ieri sera ? La trasmissione ha inflitto la prima punizione, ovvero spegnere il fuoco ad entrambe le tribù dopo l’infrazione settimanale. Su Playa Palapa si è svolta la prova ricompensa con la vittoria degli uomini sulle donne. Al televoto, Helena Prestes ha sconfitto Marco Predolin che finisce in solitaria nell’di Sant’Elena. Andrea diventa leader dopo la prova in mare e spedisce in nomination Fiore Argento. Tra gli altri nominati Cecchi Paone e Simone e Nathaly Caldonazzo. In attesa della prossimadel 2 maggio, ...

Si è appena conclusa la seconda puntata stagionale dell'Famosi 2023 , il reality che ha raccolto l'eredità del Grande Fratello Vip nel lunedì sera di Canale 5 . Dopo la maxi - presentazione del cast avvenuta la scorsa settimana , stavolta abbiamo ...La seconda puntata dell'Famosi 2023 andata in onda lunedì 24 aprile non ha deluso le aspettative. Dopo appena una settimana dall'inizio del reality show, Ilary Blasi ha già dovuto gestire le tensioni tra i ...Famosi, lite furiosa tra Fiore Argento e Corinne Clery: 'Hai rubato il mio cocco'. Cosa è successo Amici, Martina Miliddi: il cambio look lascia i fan senza parole: 'Sei pazzesca', 'novità (...

Enrico Brignano ad Amici 22 ha parlato ai ragazzi della scuola che ha frequentato lui, ovvero quella di Gigi Proietti. Ecco il video Witty Tv ...Successo per “Gioca con Me”, iniziativa ludico ricreativa per i giovanissimi della città. La manifestazione organizzata dalla Messina Social City ha confermato come alcuni spazi hanno la necessità di ...