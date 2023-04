Isola dei Famosi 2023 | Nathaly | Fiore o Alessandro e Simone | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO

(Di martedì 25 aprile 2023) ChitraCaldonazzo,Argento e la coppia formata daCecchi Paone eAntolini? Sono loro i naufraghi nominati al termine della seconda puntata dell’deiandata in onda nella prima serata di ieri 24 aprile. Nelin fondo potrete esprimere anche voi la vostra preferenza sui naufraghi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La situazione nell'hotspot Sull'è, ancora una volta, emergenza nel centro di prima ... il capo del Viminale raggiungerà l'aeroporto militare di Trapani - Birgi da dove, con un velivolovigili ...... tornerà a dire la sua nel reality Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L'Famosi, in onda su TeleCinco. Oltre a commentare le dinamiche del programma nelle vesti di opinionista. E ...Ilary e le battute fatte a L'Famosi. Ilary Blasi ha svelato che con il nuovo fidanzato parla in inglese e poi ha spiegato le shade lanciate durante la prima puntata de L'Famosi : '...

ROMA - Dopo il successo del debutto e con la seconda puntata andata in archivio da poche ore fa discutere l'attacco lanciato all'Isola dei Famosi da Massimo Ceccherini, che si è scagliato contro il pr ...Sono già in atto le prime tensioni tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023. La nuova edizione è appena iniziata e la naufraga Nathaly Caldonazzo non resta in ...