Isola dei Famosi 2023 | Marco Predolin perde il televoto e abbandona Playa Palapa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 25 aprile 2023)è il primo naufrago dell'deiadre, il conduttore è finito, l'di Sant'Elena. Nella seconda puntata dell'deil'esito del primoha condannato, risultato il meno gradito al pubblico di casa. Il conduttore hato l'principale,, per dirigersi verso l'di Sant'Elena, dove continuerà, per il momento, la sua avventura in solitario. La settimana scorsa, Helena Prestes esono ...