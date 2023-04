Isola dei famosi 2023 | Marco Mazzoli si sbilancia con Cristina Scuccia | la risposta spiazza

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 25 aprile 2023) Durante la seconda puntata dell’deicome al solito i riflettori sono stati puntati sull’ex suora, che senz’altro si porta dietro una storia particolare che suscita parecchia curiosità da parte degli opinionisti che affiancano Ilary Blasi in studio, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, che non hanno omesso un piccolo favoreggiamento, ma anche tra i naufraghi con cui condivide l’esperienza in Honduras, che spesso e volentieri le hanno fatto domande scomode, come nel caso dideifa una domanda osé aParlando della sua scelta di diventare suora, ...