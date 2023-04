Isola dei Famosi 2023 | i nominati della puntata del 24 aprile

La seconda puntata dell'Famosi 2023 andata in onda lunedì 24 aprile non ha deluso le aspettative. Dopo appena una settimana dall'inizio del reality show, Ilary Blasi ha già dovuto gestire le tensioni tra i ...Famosi, lite furiosa tra Fiore Argento e Corinne Clery: 'Hai rubato il mio cocco'. Cosa è successo Amici, Martina Miliddi: il cambio look lascia i fan senza parole: 'Sei pazzesca', 'novità (...Nel momeneto della proclamazione del primo eliminato dell'Famosi , Papi ha sfilato di mano la busta alla Blasi che si lascia sfuggire un 'Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Lunedì 24 aprile, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Chi sarà il primo eliminato tra Helena Prestes e Marco Predolin Scopriamo nelle… Leggi ...