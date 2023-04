Ippica | addio al “Barone” di Agnano Carmine di Vincenzo

(Di martedì 25 aprile 2023) L’ippodromo diera il suo regno, i cavalli la grande passione, lui che a 90 anni era riuscito a vincere, da record, una gara di trotto. Il mondo dell’piange la scomparsa diDi, classe 1927, il ‘’ diappunto, titolo conquistato sulle piste italiane, perché fino all’ultimo non si è mai separato dal sulky. Oltre duemila corse disputate, tante vinte, e una all’età di 90 anni, quando si impose nella prima batteria della “Xmas Race for Unicef”, una gara ufficiale della riunione di corse di Napoli. Negli anni ’50 lo chiamavano ‘Manine d’oro’ perché con lui anche i cavalli indomabili diventavano vincenti. Una vita da film quella di Di, tra estati a Capri, gli incontri con i grandi del cinema come Vittorio De Sica. ...

in lutto. È scomparso a 95 anni compiuti Carmine Di Vincenzo , figura storica del trotto italiano, il più longevo driver italiano. Era stato un industriale tessile. Nell'era conosciuto come 'O Barone , per i suoi modi gentili e l'innata eleganza. Guidava nelle cose al trotto, tra i tra i gentlemen e i professionisti, fin dal 1952. Era salito in sulky fino a due ...

