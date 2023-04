Inter | verso la Juve con 7 diffidati | pochi dubbi di formazione per Inzaghi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 aprile 2023) 2023-04-24 23:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: 25 aprile di lavoro ad Appiano Gentile. Dopo la seduta di scarico effettuata lunedì all’indomani della vittoria in campionato per 3-0 a Empoli, l’si allena anche martedì alla vigilia della semifinale di ritorno in Coppa Italia contro lantus. Non è prevista la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro Simone, pronto a rivoluzionare l’undici schierato in Toscana. LA PROBABILE– Infatti sono pronti a tornare titolari almeno 8 nerazzurri: Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro. Forse anche Dzeko, in ballottaggio con Lukaku, reduce da una doppietta. L’altroo diè in cabina di regia tra Brozovic e Calhanoglu. Per il resto Acerbi ...