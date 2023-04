Inter | tutto su Retegui | occhio al Boca

(Di martedì 25 aprile 2023) Mateoè in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio per l’, ma il suo futuro è incerto anche perché all’orizzonte c’è anche ilMateoè in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio per l’, ma il suo futuro è incerto anche perché all’orizzonte c’è anche il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli argentini detengono il 50% dal Tigre del giocatore. I nerazzurri però ci credono e vogliono provare a portarlo in Italia.

... la Roma se la vedrà con il Milan, l'con la Lazio. Un'occasione d'oro per la Regina delle ... Esi riaprirebbe. VETERANI - Merito degli over 30 che non pensano proprio ad andare in pensione. ...... vuole provare a conquistare il successo contro l'nel match valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2022/2023 . Si decidein questi novanta minuti, chi vince stacca il ...Meglio svegliarsi tardi che mai, soprattutto in vista di un finale di stagione in cui sia l'sia Big Rom si giocano il futuro. 'Questo club mi ha dato, mi sdebiterò', promette il belga, ...

Balotelli: 'Amo ancora l'Inter, le devo tutto. La maglia gettata con il ... Calciomercato.com

Su Corriere di Torino: "Juve,tutto sulle coppe". Già la formazione schierata col Napoli chiariva l’obiettivo principale di Allegri. Ma domani Max punta solo ...David Logan continua a stupire anche 18 anni dopo essere arrivato, fresco 22enne a Pavia dalla UIndy Greyhounds grazie anche alla prestazione brillante di domenica con 9 triple ed un totale di ...