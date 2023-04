Inter | sirene di mercato per Onana | piace in Premier

Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono il Chelsea essere sempre più fortemente interessato al portiere nerazzurro Onana. L'estremo difensore camerunese, come riportato dalla Gazzetta dello ...Dopo ledalla Turchia e dal Brasile, secondo il portale indonesiano TribunNews.com , anche il Persib Bandung, appartenente al gruppo dell'ex proprietario dell'Erick Thohir, sta valutando ...Il portiere nerazzurro André Onana potrebbe già lasciare l'al termine di questa stagione. Sul portiere ex Ajax ci sarebbero leinglesi del Chelsea. Come riportano la Gazzetta dello Sport e Sport Mediaset, dovrebbero incontrarsi i dirigenti dei ...

Calciomercato Inter, sirene francesi per Brozovic: i dettagli Inter News 24

Le parole dell'agente di Ilic in merito a una possibile nuova soluzione per il suo assistito, reduce da un gol decisivo ...Per la Gazzetta dello Sport sono in arrivo a San Siro degli emissari del Chelsea per il camerunese. Sul piatto anche lo spagnolo Kepa Arrizabalaga ...