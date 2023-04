Inter-Lazio | Serie A | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) La 32a giornata dellaA 2022-2023 è pronta a regalarci diversi incontri di grande importanza. Su tutti, probabilmente,. La sfida che si giocherà domenica 30 aprile alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, infatti, metterà di fronte due squadre che scenderanno in campo per una posta in palio di estrema rilevanza. I tre punti messi sul piatto nel lunch match del 32° turno, infatti, potrebbero risultare addirittura decisivi in ottica qualificazione alla prossima Champions League. I padroni di casa, infatti, dopo unadi risultati al di sotto delle attese, non possono più sbagliare un colpo se vorranno rientrare con comodità nelle prime quattro posizioni della classifica. Dall’altra parte, invece, i biancocelesti allenati da mister Maurizio Sarri cercheranno di uscire con un grande ...