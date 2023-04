Inter-Lazio | Sarri ha già recuperato Immobile e un altro big Un assente

(Di martedì 25 aprile 2023)sarà il prossimo match di Serie A, domenica alle 12.30., stando alle notizie provenienti da Formello, ha giàe unbig mentre c’era unnell’allenamento pomeridiano. I RECUPERI – Lanon ha impegni infrasettimanali come l’e ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti. A Formello, come riporta LaSiamo Noi, c’era anche Mattia Zaccagni regolarmente presente dopo essere uscito zoppicante sabato contro il Torino. L’esterno ha segnato dieci gol in ventotto presenze in questa Serie A. Nessun problema nemmeno per Ciro, che ha completato la seduta. Il centravanti era reduce dall’incidente in auto nove giorni fa e nell’ultima partita è ...

La gara attualmente è programmata per sabato alle 15, ma è già arrivata una richiesta da parte di un consigliere comunale di Napoli per giocarla in contemporanea con, fissata domenica ...... Lavori Pubblici e Mobilità, aveva chiesto di rinviare la sfida Napoli - Salernitana, prevista sabato alle 15, al 30 aprile alle 12.30, in concomitanza conper 'tutelare l'ordine ...... quando la squadra di Spalletti sfiderà la Salernitana (sabato) e laandrà in casa dell'(domenica): in caso di vittoria degli azzurri e di sconfitta o pareggio della formazione di Sarri, ...

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la finale della Primavera TIM Cup tra Fiorentina e Roma, ha così risposto ai cronisti in merito ...Il presidente della Lega Serie A, all'Arechi per la finale di Coppa Italia Primavera, non ha chiuso alla possibilità di far giocare il derby tra gli azzurri e i granata in contemporanea con Inter-Lazi ...