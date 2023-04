Inter-Juventus semifinale coppa Italia | mercoledì 26 aprile 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Oltre ad aver perso l'opportunità di agganciare lain classifica ed accorciare sulla Lazio, i giallorossi sono stati raggiunti dal Milan al quarto posto, cone Atalanta pericolosamente ...Problemi in casa. Il 26 aprile, la formazione bianconera dovrà affrontare l'nel match valido per la qualificazione della finale di Coppa Italia . Cuadrado squalificato, Vlahovic in forte dubbio mentre ...In palio c'è la finale di Coppa Italia , un'ottima occasione per Inzaghi e per Allegri per nobilitare una stagione per entrambi tormentata, ma che potrebbe chiudersi bene.si sfidano a San Siro nel match di ritorno della semifinale. Si riparte dall'1 - 1 dell'andata (con finale infuocato) e il fischio d'inizio è fissato per le 21 di domani, mercoledì 26 ...

Inter-Juventus, Allegri alla vigilia: "Problemi per Vlahovic"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche del momento di tensione tra il suo vice Landucci e Luciano Spalletti n ...Un'opportunità in più in un finale di stagione pieno di impegni e rumors sempre più insistenti sul futuro dei due tecnici ...