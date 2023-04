Inter-Juventus | rivedi la conferenza stampa di Allegri VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 25 aprile 2023) “È sempre, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindi sarà una bella serata di sport, speriamo di andare in finale. Faremo il possibile. Infermeria? In difesa decido domani, in porta gioca Perin sicuro. Oggi Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani”. Parola di Massimilianoalla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’dopo l’1-1 dell’andata. “Milik ha fatto una buona partita, può giocare ma bisogna valutare come ha recuperato. Kean è fuori sicuro, speriamo di riaverlo in una decina di giorni”, ha spiegato. Di seguito ilintegrale delladel tecnico bianconero. SportFace.