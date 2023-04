Inter-Juventus | Lukaku carico o Dzeko riposato? Le sensazioni! ? SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Vigilia di, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un ballottaggio ancora aperto e da risolvere per Inzaghi: il ritrovato Romeluo EdinBAGARRE ? Si avvicina, sfida che decreterà la prima finalista della Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 dello Stadium firmato Cuadrado-. A San Siro sarà serata di gala, Inzaghi dovrà sciogliere le ultime riserve nella rifinitura pomeridiana. Come riferisce Marco Barzaghi di Sport Mediaset, c’è da scegliere fra il, supere motivato dopo la grazia di Gravina e la doppietta contro l’Empoli domenica pomeriggio, e. L’attaccante bosniaco non è sceso in campo al Castellani. Inoltre, domenica all’ora di pranzo arriverà la Lazio ...