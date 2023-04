Inter-Juventus | l’eterno derby d’Italia vale la finale Zoppicanti in campionato | esaltanti nelle coppe

(Di martedì 25 aprile 2023) Una stagione strana per entrambe. Sia per l’, incapace di trovare continuità traed Europa, sia per la, alle prese con tante vicende extra campo che probabilmente ne hanno condizionato il rendimento complessivo. Eppure, all’no di questa annata così particolare, domani sera le due squadre più blasonate della Serie A si ritrovano di fronte per una partita cheladi Coppa Italia. Una sfida che si preannuncia avvincente e piena di significati, perchéentrambe danno il meglio di loro stesse. La Beneamata, a dire il vero, più della Vecchia Signora.bella di notte La squadra di Simone Inzaghi lo ha già dimostrato più volte: nei match da dentro o fuori non sbaglia quasi mai. E ...

Ha esordito nell', ha giocato nel Milan . Ma pochissimi sapevano che Mario Balotelli è stato a un passo dalla. Il 32enne ormai ex SuperMario, forse il più grande talento (sprecato) del calcio italiano ...E la questura di Torino ha sottoposto a Daspo 171 tifosi che lo scorso 4 aprile, nella semifinale di Coppa Italiaall'Allianz Stadium, hanno lanciato dal primo anello della Curva Sud ...Per tanti addetti ai lavori era una designazione scontata, ma la scelta di Gianluca Rocchi di assegnare il ritorno della semifinale di Coppa Italia traa Daniele Doveri ha fatto infuriare una buona fetta di tifosi bianconeri. I supporter della Juve, infatti, non hanno ancora dimenticato un retroscena legato alla Supercoppa Italiana ...

La vittoria ai danni della Juventus firmata Giacomo Raspadori ha ulteriormente ... battano la Salernitana e la Lazio non facesse lo stesso, a San Siro, contro l’Inter. A proposito della splendida ...L'Inter dovrà stare attenta ai cartellini gialli. Onana, Dimarco, Gosens, Brozovic, Correa, Lautaro e Lukaku sono diffidati e in caso di ammonizione salteranno per squalifica l'eventuale finale di Cop ...