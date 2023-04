Inter-Juventus | forfait Vlahovic! Allegri valuta 2 opzioni per l’attacco

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) Vlahovic difficilmente giocherà in, come riferito dallo stessoin conferenza stampa (vedi dichiarazioni). Il tecnico ha dato poi altre indicazioni sulCAMBIO ?ha parlato in conferenza stampa comunicando l’infortunio di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha subito una distorsione alla caviglia in allenamento e difficilmente sarà arruolabile per. Fuori anche Kean, l’unico attacco di peso in avanti è Arek Milik. Il dubbio è se schierare il tridente con Di Maria, Milik e Chiesa oppure optare per un 3-5-1-1 con il Fideo alle spalle proprio del polacco. Dubbi che il tecnico bianconero scioglierà domani in mattinata.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...