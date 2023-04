Inter-Juventus | Darmian dal 1?! Calhanoglu più di Brozovic – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023)andrà in scena domani sera alle alle 21. Secondo SportMediaset in difesa si rivedrà. Ballottaggioa centrocampo LE SCELTE – La semifinale di ritorno di Coppa Italia fraè in programma domani alle 21. Secondo quanto riferito da SportMediaset, in difesa tornerànel ruolo di braccetto di destra, con Acerbi in mezzo e Bastoni a sinistra. A centrocampo, dopo aver saltato la trasferta di Empoli, torna Mkhitaryan che riprende il suo posto in mezzo al campo. In cabina di regia ballottaggiocon il turco leggermente avanti. Sulle corsie pronti Dumfries e Dimarco. In attacco Lukaku, dopo la doppietta all’Empoli, insidia Dzeko per una maglia da ...