Inter-Juventus | Allegri | “Faremo il possibile | Vlahovic difficilmente sarà disponibile”

(Di martedì 25 aprile 2023) “È sempre, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindiuna bella serata di sport, speriamo di andare in finale.il. Infermeria? In difesa decido domani, in porta gioca Perin sicuro. Oggiha avuto una distorsione alla caviglia quindicidomani”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoalla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’dopo l’1-1 dell’andata. L’allenatore chiede di mettere da parte il nervosismo: “Le lamentele però non portano da nessuna parte e nemmeno punti – aggiunge – e dobbiamo accettare tutto ciò che succede nel bene o nel male: non dobbiamo avere dispendio di ...

si giocherà domani, mercoledì 26 aprile, a San Siro e sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 alle 21. Arbitrerà Daniele Doveri, con Aleandro Di Paolo al Var. Il match d'andata, ...Se non ce la faremo ci sarà da fare un applauso all'. In campionato dobbiamo riprendere il cammino perché nelle ultime 5 partite abbiamo perso 4 partite. Il nostro obiettivo è rimanere tra le ..., alla vigilia fra le più importanti della stagione, il mister Massimiliano Allegri ha così parlato ai giornalisti. Domani, certamente, si giocherà tra le partite più importanti della ...

Inter-Juventus, quote: decisivo un rigore nei 90' Vale 3.00 La Gazzetta dello Sport

"Vlahovic è da valutare per una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà della partita": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il possibile forfait dell'attaccante in vista de ..."Domenica abbiamo lasciato un punto per responsabilità nostra, siamo arrabbiati per questo": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sulla sconfitta subita contro il Napoli alla vigilia ...