Inter-Juventus | Allegri balla fra 2 moduli! Fiducia a Vlahovic ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) C’èin agenda, domani sera a San Siro il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.sta ragionando su due moduli di partenza e manderà sicuramente in campo dal 1? DusanNULLA DECISO ? Vigilia didi Coppa Italia. In casa nerazzurra, il dubbio per Simone Inzaghi è l’attacco (vedi articolo), lo stesso vale anche per Massimiliano. Il tecnico bianconeri è combutta fra due moduli: il 3-5-1-1 o il più spregiudicato 4-3-3. L’unica certezza in avanti si chiama Dusan. Quanto a Chiesa e Di Maria, sceglierà tra oggi e domani. Tra i due quello più a rischio panchina è l’italiano. Nel caso optasse per il modulo col trequartista, il Fideo è in vantaggio sull’altro argentino Soulé. In questo caso Chiesa ...