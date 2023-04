Inter-Juve | la semifinale di ritorno di Coppa Italia in diretta in chiaro

(Di martedì 25 aprile 2023) Dove vederentus– Tutto pronto per ildelle semifinali diche mette di fronte a San Sirontus. Le due squadre si giocheranno così un posto nella finale dellanazionale in programma per il 24 maggio a Roma contro la vincente del doppio confronto tra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

3° e Roma 4° tutte ko a fronte delle vittorie che rilanciano la corsa Champions di Milan,e Atalanta. Che finale, da vivere con i nostri top e flop, immancabili anche questa settimana, ...TORINO - Vigilia di Coppa Italia in casa: mercoledì sera a San Siro (calcio d'inizio alle 21) i bianconeri sfideranno l'di Inzaghi nel quarto atto stagionale del derby d'Italia , valido per il ritorno della semifinale: si ..."Kean per la gara con l'è fuori di sicuro. Aspetto ancora per decidere se partire con Milik, ... la partita potrebbe essere lunga", ha precisato poi il tecnico della. "In campionato vogliamo ...

Vigilia di semifinale di Coppa Italia per l'Inter, che domani sera sfiderà la Juventus a San Siro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sono due i dubbi principali di Simone Inzaghi: ...Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, Allegri ha parlato del match di domani sera. Queste le sue parole: Gara simile all’andata domani “È sempre Inter-Juventus, be ...