Inter-Juve | Allegri | Finale Coppa Italia obiettivo con secondo posto

(Di martedì 25 aprile 2023) (Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire dopo 4 sconfitte in 5 partite, vogliamo la". Massimiliano, allenatore dellantus, si esprime così alla vigilia della semidi ritorno dellasul campo dell'. La gara d'andata si è chiusa 1-1. "Domani èntus, una bellissima partita, in cui ci si gioca la. Dovrà essere una serata di grande agonismo ma anche una bella partita, e faremo il possibile per andare in. Ci prepariamo con serenità e senso di rivalsa: domenica abbiamo lasciato un punto per nostre disattenzioni, ed è su questo che si deve lavorare, perché veniamo da 4 sconfitte in 5 partite", dice ripensando al k.o. casalingo contro il Napoli. "Noi ...

A ogni modo oggi, chi vuol bene davvero all', deve stare con Inzaghi'. E su chi potrà essere decisivo contro la, Facchetti non mostra esitazioni: 'Sarà una gara equilibrata, punto sulla Lu -...Commenta per primo Mercoledì 26 aprile alle ore 21, l'ospiterà la Juventus a San Siro nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Dopo l'1 - 1 maturato allo Stadium, nerazzurri e bianconeri si giocano un posto per la finalissima di Roma in ...SEMPRE- 'Sempre. Una bellissima partita, una semifinale di ritorno di coppa, entrambe le squadre si giocheranno la finale. Dovrà essere una bellissima serata di calcio, di ...

(Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire dopo 4 sconfitte in 5 partite, vogliamo la finale". Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della semifinale di ritorno della Co ..."Io mi aspetto sempre che vinca l'Inter e c'è il desiderio di rivalsa per le sconfitte in campionato", "punto sulla LuLa": Gianfelice Facchetti, figlio ...