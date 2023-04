Inter - Juve | Allegri | ' Finale Coppa Italia obiettivo con secondo posto'

Poi, se domani vincerà l', faremo loro i complimenti; l'importante è ricordare che al 93', se ... La stagione travagliata dellaè servita, almeno, a lanciare alcuni giovani: "Miretti sta bene ..."Kean per la gara con l'è fuori di sicuro. Aspetto ancora per decidere se partire con Milik, ... la partita potrebbe essere lunga", ha precisato poi il tecnico della. "In campionato vogliamo ...A ogni modo oggi, chi vuol bene davvero all', deve stare con Inzaghi'. E su chi potrà essere decisivo contro la, Facchetti non mostra esitazioni: 'Sarà una gara equilibrata, punto sulla Lu -...

La sfida del "Giuseppe Meazza" tra Inter e Juventus valevole per il ritorno della semifinale di "Coppa Italia" mercoledì 26 aprile con inizio alle 21 sarà ...“Dobbiamo ripartire dopo 4 sconfitte in 5 partite, vogliamo la finale”. Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, si esprime così alla vigilia della semifinale di ritorno della Coppa Italia sul ...