Inter e Milan pensano al Derby in coppa e sul mercato | Zaniolo | Frattesi e Scalvini i nomi

Il Derby traoltre che in Champions si potrebbe giocare anche sul mercato: Scamacca, Retegui e Zaniolo i nomi per l'attacco L'ed ilsi affronteranno in semifinale di ......PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 28aprile 18.30 Lecce - Udinese 20.45 Spezia - Monza Sabato 29 aprile 15.00 Napoli - Salernitana 18.00 Roma -20.45 Torino - Atalanta Domenica 30 aprile 12.30-...Juve 3° e Roma 4° tutte ko a fronte delle vittorie che rilanciano la corsa Champions die Atalanta. Che finale, da vivere con i nostri top e flop, immancabili anche questa settimana, ...

Inter quasi fatta per la Juve: restano due dubbi. Ed è allarme diffidati - Sportmediaset Sport Mediaset

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, Allegri ha parlato del match di domani sera. Queste le sue parole: Gara simile all’andata domani “È sempre Inter-Juventus, be ...Il Milan entra nella fase più calda della stagione. Si decide tutto: in una settimane il doppio scontro diretto con Roma e Lazio per la Champions League (in mezzo l'infrasettimanale con la Cremonese), ...