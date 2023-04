Inter | addio più vicino per Lukaku | un dettaglio avvicina il ritorno in Premier

Leggi su serieanews

(Di martedì 25 aprile 2023) Il futuro dell’attaccante belga è ancora in forte bilico e sarà senza dubbio decisivo il finale di stagione con la maglia dell’. Era arrivato in estate come salvatore della patria, ma le cose non sono andate affatto come previsto. La seconda esperienza di Romelucon la maglia dell’è stata molto diversa rispetto alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.