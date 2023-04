Inter | 15 milioni per un difensore

... il mediano del Sassuolo potrebbe partite in estate ma il direttore sportivo del club emiliano Giovanni Carnevali, non vorrebbe lasciarlo andare per meno di 35di euro. Su Frattesi sia...A San Siro contro l'ci sarà, non può mancare, però è innegabile che sta subendo una serie di ... Guadagnerà 2.5a stagione più bonus facili, come i top della Lazio: giusto così, un ...L', dal canto suo, si trova in una posizione di forza e un'eventuale asta per il camerunese ... La valutazione iniziale si aggira sui 35 - 40di euro. In caso di cessione senza scambio con ...

15 milioni di euro: De Zerbi-Inter, si chiude CalcioNow

L'Inter guarda all'Atalanta per trovare l'erede di Skriniar: l'idea è quella di organizzare un nuovo colpo alla Gosens ...A riposo nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli, André Onana è pronto a riprendersi il posto tra i pali nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Ingaggiato a parametro zero dall’ ...