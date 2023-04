Insulti di Landucci a Spalletti dopo Juve - Napoli | arrivata la decisione del giudice sportivo

(Di martedì 25 aprile 2023) Arrivano sanzioni per lae un suo tesserato. È uscito il comunicato delrelativo alla 31giornata di Serie A. Al suo interno, rientrano anche i provvedimenti per quanto riguarda ...

Anche Marco, vice - allenatore, è stato sanzionato con un'ammenda da 5mila euro per "aver rivolto epiteti offensivi" a ...... Marco Davide Faraoni (Verona) e Leonardo Sernicola (Cremonese), un turno di stop e multa anche per Marco, vice di Allegri, per glie le minacce a Luciano Spalletti dopo Juventus - ..."Pelato di m..., ti mangio il cuore".e minacce pesanti quelle rivolte a Luciano Spalletti da Marco, vice di Allegri. La coda polemica di Juventus - Napoli , la partita che ha fatto partire la festa scudetto per gli ...

Arrivano sanzioni per la Juve e un suo tesserato. È uscito il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla 31^ giornata di Serie A. Al suo interno, rientrano anche i provvedimenti per quanto riguarda ...Nessuna traccia degli ululati razzisti all'indirizzo di Karamoh e Singo in occasione di Lazio-Torino. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo la 31ª giornata di Serie A e nella sezione dedi ...