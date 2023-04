Insigne tifoso speciale del Napoli | “Manca poco al grande sogno”

Stiamo parlando di Lorenzo, ora al Toronto in MLS, ma sempre vicino al suo Napoli . L'ex capitano dei partenopei non dimentica e osserva quanto sta facendo la sua ex squadra e sui social, ...'Je stò vicino a te' cantava Pino Daniele e lo ha scritto in un post anche Lorenzo, ultimo capitano napoletano degli azzurri, che idealmente la scorsa estate ha passato la ... 'Dasono ...... il dio pagano di ognigiallorosso . Ascolta 'Il segreto del Napoli: Spalletti vince senza i ... Spalletti aveva in squadra Koulibaly , Mertens e Lorenzo, tre calciatori in grado di ...

Insigne: «Da tifoso sò scaramantico, ma ora posso dirlo: manca ... IlNapolista

Le parole di Mourinho a fine partita. Il post di De Roon scatena le polemiche. Insigne ci crede, scudetto ad un passo. Miami e Lakers vincono nei quarti ...Insigne cuore Napoli, l'ex capitano pronto a festeggiare lo Scudetto: "Alcuni amori li senti sempre molto vicini..." ...