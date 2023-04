Incidente a Bitonto | morti quattro giovani nello schianto tra due auto | le vittime avevano tra i 17 e i 27 anni Ferita una coppia

È il bilancio di unstradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni, nell'sarebbero coinvolte ...Quattro giovani morti e due feriti gravi. È il bilancio di unstradale avvenuto in serata sulla strada provinciale 231 nei pressi di, in provincia di Bari. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell'sarebbero coinvolte ...Così ilsi è aggiudicato la coppa Italia di calcio a 5 femminile. - Di seguito un ...in fretta la brutta parentesi del Rally Team '971 che lo ha visto protagonista di uno sfortunato. ...

Incidente a Bitonto, morti quattro giovani nello schianto tra due auto: le vittime nella stessa vettura. Ferit ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Altre due persone sono rimaste gravemente ferite. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 231 Quattro giovani sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti dopo che le auto sulle quali viaggi ...