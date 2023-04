Incendio in un palazzo a Milano | tutti evacuati tranne una | anziana dormiva | non si è accorta di nulla fino al giorno dopo

(Di martedì 25 aprile 2023) Le fiamme (sembra dolose) domenica pomeriggio in unAler di via Aretusa. I vigili del fuoco hanno bussato di casa in casa e telefonato a chi mancava all'appello. L'80enne si è svegliata lunedì mattina tra odore di fumo e il portone lastrato

... ildei Delfini 'in località Gianmartino, dopo un'indagine con georadar [...]. L'area ha ... ristrutturazione e riutilizzo, prima che un violentolo distruggesse' , il Museo ...Quando la telefonata è arrivata al 112, alle 9 di ieri mattina, gli operatori del Numero unico di emergenza hanno avuto un deja vu. "Chiamo dal condominio di viale Aretusa 6 - ha spiegato la signora ...'Alla pace di Dio e alla memoria degli uomini la città di Todi affida le 36 vittime del tragico rogo divampato in questoil 25 aprile 1982' recita la lapide in Via del Seminario sotto la ...

Incendio in un palazzo a Milano, tutti evacuati tranne una: anziana dormiva, non si è accorta di nulla fino a… La Repubblica

PORDENONE - La chiamata alla sala operativa dei Vigili del fuoco è arrivata alle 3.28 di ieri notte. Tra via Roma e viale Martelli, nella galleria del Caffè Milano, un incendio ...MONREALE - A Monreale si è verificato un incendio in un'abitazione che ha causato momenti di paura per gli abitanti della zona. Alle 13 circa di oggi, ...