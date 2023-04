In Ungheria arrivano le segnalazioni anonime delle coppie omosessuali

...parte italiane sconfiggerà gli Austriaci sul Piave (7 - 8 maggio 1809) e poi a Raab in(14 ... E le conseguenze, temute e previste,subito. Come riepiloga Carlo Tonini, sulla scorta del ...... in particolare europei fra i quali l'Italia, ma anche Germania, Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia,, Irlanda, Olanda, Romania, Gran Bretagna, Svezia e Svizzera. Evacuati dagli aerei ...L'fa della retorica anti - immigrazione la base della sua proposta. Il Def di Giorgetti ...soluzione fiscale ideale 'non può che essere quello di aumentare il flusso di immigrati che...

Francesco: da venerdì in Ungheria, in un'Europa colpita da venti di ... Vatican News - Italiano

Lettera dei presidenti di 5 gruppi alla presidente della Commissione von der Leyen sulla legge dell'Ungheria che tutela chi denuncia le coppie Lgbtq+ ...PALERMO - Un clochard è morto sotto i portici di piazzale Ungheria, a Palermo, ed esattamente in via Ruggero Settimo. Si tratta di un uomo di circa 30 ...