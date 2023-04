In occasione del World Earth Day le due principesse hanno portato i bambini a vedere gli animali al London Zoo Scopri di più su Amica it

Leggi su amica

(Di martedì 25 aprile 2023) Eugenia e Beatrice di York sono diventate mamme nello stesso anno, il 2021. La prima a febbraio, la seconda a settembre. Finora, però, non erano mai state diffuse dalle due foto dei rispettivi figli insieme. Per la Giornata Mondiale della Terra, invece… (foto Getty) Eugenia di York ha aspettato sabato 22 aprile, giornata in cui si è celebrato ilDay, per pubblicare una foto su Instagram che ritrae il piccolo August insieme a Sienna, figlia della sorella Beatrice. Uno scatto formato famiglia per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra e ricordare al mondo quanto sia importante proteggere l’ambiente e gli. È la prima volta che la principessa diffonde una foto con i dueinsieme. L’obiettivo, però, valeva lo sforzo. Da sempre, infatti, Eugenia è attiva nel promuovere la tutela del ...