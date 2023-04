In autostrada sulla Lamborghini a 253 chilometri l' ora | a Cremona multa e patente sospesa al guidatore della supercar

(Di martedì 25 aprile 2023) In A21 controlli per il progetto europeo RoadPol: diverse multe per auto oltre i 200 all'ora. La comandantepolizia stradale Deledda: "Condotte irresponsabili"

A 253 chilometri orari in, al volante di una Lamborghini: è successo nel tratto cremonese dell'A21 e l'automobilista, oltre a essere stato multato dalla polizia stradale di Cremona, in servizio di controllo con il

A 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini Huracan cabrio: è successo nel tratto cremonese dell'A21 e all'automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato