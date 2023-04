In autostrada a 253 chilometri orari con una Lamborghini | patente sospesa

chilometri orari in, al volante di una Lamborghini: è successo nel tratto cremonese dell'A21 e all'automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato dalla polizia ...Una Lamborghini rossa sfrecciava aall'ora in. L'automobilista è stato visto il 9 aprile scorso alle 14.11 dal telelaser collocato dalla Polizia Stradale nel tratto cremonese dell'A21. All'incauto pilota è stata sospesa ...1' DI LETTURA Achilometri orari in, al volante di una Lamborghini. È quanto accaduto nel tratto Cremonese dell'A21. All'automobilista è stata combinata una multa ed è scattata la sospensione della ...

Lamborghini in autostrada a 253 km/h. Patente sospesa. La Stradale: "Condotta irresponsabile" RaiNews

A 253 chilometri orari in autostrada, al volante di una Lamborghini: è successo nel tratto cremonese dell’A21 e all’automobilista è stata sospesa la patente oltre a essere stato multato… Leggi ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Cremona, in autostrada a 253 chilometri orari su una Lamborghini: multa e patente sospesa ...