Impallomeni | “La lotta Champions ad oggi è molto aperta”

(Di martedì 25 aprile 2023) Stefano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allaper qualificarsi inLeague

sulla Juventus: "Vedo una squadra che. Rigore non dato Un errore dell'arbitro" Meno criptico e più diretto rispetto a Lele Adani è stato l'intervento di un altro ex calciatore, ...sulla Juventus: "Vedo una squadra che. Rigore non dato Un errore dell'arbitro" Meno criptico e più diretto rispetto a Lele Adani è stato l'intervento di un altro ex calciatore, ...

Impallomeni: «Lotta Champions La Lazio deve stare attenta alle milanesi» Lazio News 24

"Si devono preoccupare sia Lazio che Roma per le vittorie delle milanesi. E ora ritorna l'Atalanta. Può succedere di tutto in questa lotta balorda". Sono queste le parole di Stefano Impallomeni, giorn ...Impallomeni, il giornalista analizza la lotta Champions che vede tra le protagoniste anche la Lazio e rilascia dichiarazioni a TMW Intervistato da TMW Stefano Impallomeni analizza la lotta serratissim ...