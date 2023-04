Ilary Blasi rivela in diretta il vero nome di Alvin VIDEO

Durante la seconda puntata del reality, in onda lunedì 24 aprile su Canale 5, la modella è stata convocata in Palapa per condividere conle difficoltà della sua infanzia , a partire dalla ...... artefice di questa rappacificazione dovrebbe essere proprio il programma di Italia 1 che per tanti anni ha visto al timone l'ex signora Totti,. Come tutti sappiamo Totti eoggi ...Predolin primo isolato Isola, prime scintille trae Enrico Papi: 'Guarda che litighiamo'. Che cosa sta succedendo Il dramma di Helena Prestes Mentre era in postazione nomination, durante ...

Ilary Blasi, Tapiro d'oro per la gaffe e la rottura con Totti TGCOM

Micro top di pizzo e pantaloni con tagli cut out: il look di Ilary Blasi per la seconda puntata de L’Isola dei Famosi lascia pancia e fianchi nudi ...Roma, 24 aprile 2023 – All’Isola dei Famosi 2023 occhi puntati sulla splendente Ilary Blasi, il primo eliminato è Marco Predolin. Commozione e tante lacrime per Fabio dei Jalisse che piange vedendo la ...