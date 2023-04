Ilary Blasi fa innervosire Alvin | l’inviato abbandona l’Isola dei Famosi durante la diretta Cosa è successo

(Di martedì 25 aprile 2023) Tornano i battibecchi adeitra. I telespettatori non hanno potuto non notare le nuove discussioni tra la conduttrice del reality ein Honduras. A far nascere le tensioni sono state le continue interruzioni da parte diad, che ad un certo punto dellase n’è andatondo la postazione. Le prime tensioni Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l’Italia e l’Honduras, sono partiti i “dispetti” cheama fare ad. Smentite le voci su una lite tra i due, sono tornati però i battibecchi in. Il primo nato dopo la prova di Mazzoli e Noise. Noise si è arreso dopo circa un ...

Isola dei famosi,e Alvin sono già ai ferri corti L'isola dei famosi è appena iniziata ma già le polemiche sono infinite, soprattutto tra la conduttrice e l'inviato in Honduras .e Alvin non ...Nel corso della diretta del realityha più volte provocato l'inviato in Honduras , ecco cosa è accaduto. Riprendono le frecciatine tra Alvin ee, i telespettatori hanno potuto assistere alle 'nuove' discussioni ...Fin dalla prima puntata del reality l'opinionista è intervenuto praticamente in ogni blocco, tanto che qualcuno sui social si è anche chiesto se la cosa avesse potuto infastidire. Poche ...

Ilary Blasi, Tapiro d'oro per la gaffe sui "normodotati" e la rottura con Totti TGCOM

L’attore toscano Massimo Ceccherini ha fatto un durissimo attacco nei confronti di Ilary Blasi e degli opinionisti dell’Isola dei Famosi.“Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla, usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi, come gli autori. Gli unici che non guadagnano ...