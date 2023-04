Ilary Blasi ed Enrico Papi ai ferri corti | cosa è successo a telecamere spente

Isola dei famosi, nuovo siparietto comico trae Alvin L'isola dei famosi è appena iniziata ma già le polemiche sono infinite, soprattutto tra la conduttrice e l'inviato in Honduras .e Alvin non perdono occasione per ...Momento di tensione o gag Chi lo sa, ma nella seconda puntata dell'Isola dei Famosiè stata 'scaricata' da Alvin... Se nei mesi scorsi erano stati solo rumors, tra l'altro apparentemente poco veritieri, adesso un pizzico di tensione pare esserci davvero trae ...A Striscia la notizia dichiarazioni inedite della conduttrice sulla separazione dall ex calciatore della Roma. Continua a far chiacchierare l'addio tra l'ex Letterina di Passaparola e l'ex capitano ...

Dopo il successo del debutto, secondo appuntamento con l'"Isola dei famosi". A commentare la puntata, insieme alla padrona di Casa Ilary Blasi, ci saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria pronti a dire ...Tornano i battibecchi a L'Isola dei famosi tra Ilary Blasi e Alvin. I telespettatori non hanno potuto non notare le nuove discussioni tra la conduttrice ...