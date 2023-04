Ilary Blasi | ecco il look per la seconda puntata de l’Isola Dai social ancora

(Di martedì 25 aprile 2023) L'ex moglie di Totti ha condotto in prima serata del programma di Canale 5 e ha postato su Instagram la mise scelta per l'occasione

La seconda puntata dell' Isola dei Famosi 2023 andata in onda lunedì 24 aprile non ha deluso le aspettative. Dopo appena una settimana dall'inizio del reality show,ha già dovuto gestire le tensioni tra i naufraghi. O meglio, tra le naufraghe. La tribù delle Chicas sembra lontana anni luce dalla tanto millantata solidarietà femminile e non sono ...Enrico Papi è un conduttore sopra le righe edi certo non è una conduttrice 'istituzionale'. Le uscite di Papi non sembrano essere apprezzate dal pubblico dei social che intravedono dei probabili dissapori anche con l'ex moglie di ...Totti e Spalletti pronti alla pace Ecco cosa hanno risposto alle Iene Tapiro a: 'Totti e la villa all'Eur Può entrare quando vuole, è sempre aperta' Totti su Dazn, cosa ha detto 'L'...

Tapiro d'oro a Ilary Blasi a Striscia per la gaffe sui "normodotati" La Gazzetta dello Sport

Battibecchi a distanza tra Ilary Blasy e Alvin all'Isola dei famosi 2023. Alla fine l'inviato ha abbandonato la Palapa ...Secondo TvBlog "pare che le frizioni fra Enrico Papi e Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo tornare ...