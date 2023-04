Ad annunciarlo sono i profili social del: "Comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Sappiamo che le parole non bastano in queste situazioni, una sconfitta come questa fa ...... sequestrate 135 tonnellate di Pellet proveniente dall'Egitto 24 Aprile Attualità Di Maio è stato indicato dall'Ue come inviato per il Golfo 24 Aprile Sport, incubo senza fine:6 - 1 ...... sequestrate 135 tonnellate di Pellet proveniente dall'Egitto 24 Aprile Attualità Di Maio è stato indicato dall'Ue come inviato per il Golfo 24 Aprile Sport, incubo senza fine:6 - 1 ...

Il Tottenham perde 6-1, i giocatori rimborsano i biglietti ai tifosi Corriere dello Sport

LONDRA - Brutto ko per il Tottenham domenica scorsa: in casa del Newcastle gli Spurs sono caduti pesantemente, con un risultato finale di 6-1 a favore dei Magpies. E le prime 5 reti del Newcastle sono ...La stagione del Tottenham continua a diventare sempre più simile ad un film horror. Sono ormai quattro le partite giocate dagli Spurs con Stellini main ...