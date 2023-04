Il summit di Vilnius e la sfida sistemica della Nato che si scopre “mondiale”

(Di martedì 25 aprile 2023) Il 12 e il 13 luglio, capitaleLituania, sarà la sede del 33esimostoria, il primo dopo quello di giugno 2022 svoltosi a Madrid in cui l’Alleanza Atlantica ha messo in campo le sue nuove linee guida strategiche dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Ospita la Lituania, “falco” tra i falchi InsideOver.

Il Giappone è stato anche invitato a partecipare al prossimoNATO adell'11 - 12 luglio.Stoltenberg ha inoltre confermato 'il pieno sostegno a Kiev', ricordando che il presidente Zelensky ha accettato l'invito a partecipare alNato di luglio a, in Lituania.Ringraziando per l'invito a partecipare in veste di osservatore aldi, il presidente Zelensky ha spinto per una risposta rapida e chiara alla domanda di Kiev di entrare nella Nato. Il ...

Notizie dal mondo oggi: Stoltenberg in Ucraina Limes

Helsinki, 20 apr. (askanews) - "Questo è davvero un momento spartiacque, in Finlandia, ora siamo entrati nella più grande Alleanza militare al ...Guerra d’Ucraina – Stoltenberg a Kiev. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si è recato a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelens’kyj (Zelensky). Per l ...