Il romanzo d’esordio di Beatrice Salvioni è già un caso editoriale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 aprile 2023) Ha soltanto ventotto anni, ma la vita diè già un climax di successi. Laureata in Filologia moderna, diplomata alla Scuola Holden, vincitrice del Premio Calvino racconti 2021, sembrava che la vetta più alta raggiunta fosse stata il Monte Rosa, scalato anni fa. Poi è riuscita a conquistare un primato anche nel mondo della letteratura: è infatti la prima scrittrice esordiente a esser stata pubblicata in contemporanea in tutta Europa, tradotto in trentadue lingue. Il suo– che, ancor prima di vedere la luce, ha attirato l’attenzione di editori e addetti ai lavori di tutto il mondo – è “La Malnata” (uscito il 21 marzo per Einaudi), la storia di un’amicizia tra due ragazzine di ceto sociale e temperamento differente che, in una provincia padana oppressa dal fascismo, si sostengono a vicenda per combattere insieme e ...