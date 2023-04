“Il principe William è una persona irascibile | è difficile avere a che fare con lui Raramente dimentica”

(Di martedì 25 aprile 2023) Ilè sempre stato visto come la “pecora bianca” della famiglia reale britannica. A differenza del fratello Harry che, specialmente negli ultimi tempi, è stato spesso additato come insofferente alle regole, ribelle e irresponsabile;è da sempre considerato quello con la testa sulle spalle, l’erede al trono ideale. Secondo unavicina ai reali, invece, le cose non starebbero affatto così: ilsarebbe unapiuttosto “”, con cui èa che. La fonte avrebbe parlato della poca pazienza del primogenito di re Carlo con Robert Jobson, autore del volume Our King: Charles III, The Man and The Monarch Revealed, dicendo così di lui: ...

Una lauta transazione extragiudiziale in una vicenda di intercettazioni telefoniche illegali , protagonisti Rupert Murdoch e il: una storia rimasta segreta fino a oggi ed emersa "grazie" alHarry . Come si evince dalle carte di una battaglia legale tra il duca di Duca di Sussex e il Sun, nel 2020 il ...LONDRA " L'impero mediatico di Rupert Murdoch pagò segretamente una "grossa somma di denaro" alin un accordo extra giudiziario per evitare di finire sotto processo. La rivelazione è venuta fuori dai documenti presentati in tribunale a Londra dalHarry , nell'ambito di ...Se lo sentiva ilHarry, era una delle sue condizioni - quella di non venire isolato dal resto della famiglia ... quando il sovrano aveva ufficializzato la presenza dei due figli,ed ...

Harry rivela che Murdoch pagò "una grossa somma di denaro" a William per non essere denunciato la Repubblica

Il principe William è sempre stato visto come la “pecora bianca” della famiglia reale britannica. A differenza del fratello Harry che, specialmente negli ultimi tempi, è stato spesso additato come ins ...La vicenda inedita è spuntata tra le carte presentate in tribunale dai legali del duca di Sussex, impegnato in una causa contro l’editore ...